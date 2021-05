$!5 grandes discos de Bob Dylan

Es su segundo álbum y empieza a constituirse como un grandísimo letrista. Blowin' in the Wind, Masters of War y A Hard Rain's A-Gonna Fall dan cuenta de ello.

Entre sus grandes hits se encuentra Like a Rolling Stone. Un Dylan más eléctrico, mucho más cercano al rock and roll desde la música y desde el aspecto.

Dylan, con 25 años, se despacha con 3 baladas de antología: Visions of Johanna, Just Like a Woman y Sad Eyed Lady of the Lowlands.

Desire (1976)