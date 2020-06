$!5 películas contra el racismo en los Estados Unidos

El asesinato de George Floyd volvió a poner sobre la mesa la discusión acerca del racismo en los Estados Unidos. Sin dudas que este flagelo no es exclusivo de aquel país y es un padecimiento que se da en todas las latitudes. El cine lo ha sabido reflejar a lo largo de su historia y por eso aquí te recomendamos 5 películas que abordan este tema desde diferentes perspectivas. The Hate U Give

Cuenta la historia de Starr, un estudiante negro en una escuela privada. Starr es testigo de cómo un policía le dispara a una de sus amigas en algo que termina teniendo repercusión nacional. Es una historia conmovedora con un mensaje contundente. Do the Right Thing

Uno de los clásicos de Spike Lee en 1989. Es una lástima rememorar esta película en la actualidad, que muestra cómo la violencia policial termina con el asesinato de Raheem, un hombre de color, durante unas protestas en Brooklyn. Esto desata una ola de violencia sin escalas, algo similar a lo que podemos ver actualmente. I Am Not Your Negro

Esta película es un documental basado en el texto Remember this house, de James Baldwin. Baldwin dio un duro mensaje en contra del racismo y se referenció en su relación con Malcolm X y Martin Luther King. Imperdible para ver en estos días. Selma

Selma, dirigida por Ava DuVernay, cuenta la historia y los problemas a los que se enfrentó Martin Luther King y como su activismo debió confrontar con presiones políticas y la falta de apoyo de figuras públicas. Una historia que merece ser revisada muchas veces. Hale County This Morning, This Evening