$!5 playas del mundo en las que puedes nadar entre plancton luminoso

Las playas son el destino preferido de mucha gente a la hora de elegir qué hacer durante las vacaciones. Disfrutar del sol en la arena, calentarse un poco y luego meterse al mar para jugar y refrescarse suena a un gran plan. Pero hay algunas alternativas un tanto más interesantes, que van más allá de lo que se suele considerar como lindo en una playa. No estamos hablando de arena blanca, agua calma y cristalina y palmeras de fondo, no. A continuación enlistaremos algunos lugares del mundo en el que el agua atraviesa un fenómeno mucho más curioso que ser turquesa: ser bioluminiscente.

Las playas

Por suerte, los protozoos en cuestión son absolutamente inofensivos, así que puedes divertirte todo lo que quieras en el agua. Verás que ver el agua iluminarse a tu paso es una experiencia completamente diferente a cualquier otra y es bastante surreal. Por supuesto, ¡asegúrate de ir de noche! Durante el día es más complicado ver la luz, ¿y qué sentido tendría entonces?

Chequea estas maravillosas playas y fíjate si te apetece un viajecito luego se hacerlo:

Isla de Vaadhoo.

Si ir a las famosísimas Maldivas al sur de Asia no era lo suficientemente tentador, una laguna bioluminiscente debería serlo, ¿no? A pesar de que el lugar sea bellísimo, no siempre podrás apreciar el espectáculo y lamentablemente no hay una periodicidad en base a la que predecirlo.