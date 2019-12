$!5 propiedades del té que vale la pena conocer

El té es una bebida milenaria que supo consolidarse con el paso del tiempo, y desde su nacimiento en China, se instaló como tradición irremplazable también en India e Inglaterra. Más allá del sabor tradicional, hoy podemos encontrar un montón de opciones originales y sabrosas, pero eso no es todo. El té tiene múltiples propiedades que ayudan a nuestro cuerpo a protegerse y sentirse bien. Si te apetece dejar de consumir tanta cafeína y variar un poco tus infusiones, esto es lo que tienes que saber sobre esta bebida.

Otro punto a favor es que contiene otra sustancia que se llama flavonoide y las catequinas son los principales flavonoides en esta sustancia. Lo importante no son estas palabras desconocidas para la mayoría de las personas, no desesperes, sino sus efectos. Gracias a ellas el té previene enfermedades cardiovasculares así como protege a tu sistema inmunológico para que no te debilites y te sientas bien.



Es diurético

Si sufres de tránsito lento y esto te complica la vida, el té puede convertirse en tu nuevo aliado. Gracias a esta infusión, especialmente te recomendamos el té verde, podemos lograr no retener líquidos y evitar el malestar general que se genera en el cuerpo cuando se hincha. Esto no quiere decir que reemplaces todos los métodos que usas por el té, pero incorporarlo a tu vida te traerá grandes beneficios.



Combate la anemia