$!5 series en español para redescubrir y ver durante la pandemia

Hecha en el 2002 en la Argentina, cuenta la historia de un grupo de 4 hombres que se encarga de resolver problemas de todo tipo, aunque sus formas no parecen ser las más convencionales. Misterio, drama, mucha comedia y un gran ingenio en esta serie argentina que catapultó al éxito a Damián Szifrón, su director. La encuentras en Netflix.

Esta serie mexicana estrenada en 2008 cuenta la historia de un grupo de mujeres dentro de una cárcel común. En apariencia, algo similar a lo que años más tarde encontraríamos en Orange is The New Black. Aborda, de una manera muy interesante, temas como el feminismo y el rol de las instituciones. La encuentras en las plataformas de HBO.



Epitafios (Argentina)