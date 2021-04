$!5 tips sencillos para lucir un cabello impecable

si lo que quieres es lucir mejor tu cabello, a veces las rutinas y detalles sencillos valen tanto o más que los tratamientos de belleza más caros. Aquí listamos 5 tips para lucir un cabello impecable.

Usa agua tibia para lavarlo

No lo quemes, no uses agua muy caliente porque se secará y debilitará el cuero cabelludo. El agua fría, sella las cutículas. Lávalo y enjuágalo con agua fría o con agua levemente tibia.

Cepilla y masajea tu cabello constantemente