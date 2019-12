$!6 trucos para sacar fotos como un experto

¿Te gustaría mejorar la calidad de tus fotos? ¿Sientes que tus momentos y experiencias no son retratados como se merecen? Aquí tenemos algunos pequeños trucos que hacen una gran diferencia en el resultado final. Y lo mejor de todo es que no necesitas ser un experto en la materia, sino que solo se trata de prestar atención a algunos detalles.

1. La luz es todo

Uno de los componentes claves en toda fotografía es la entrada de luz. Es decir, cuanta más luz, mejor será el resultado, pero a su vez debemos tener cuidado con el impacto directo de los rayos del sol sobre la lente.

El mejor horario del día para las fotos es por la tarde, ya que es cuando la luz cae más pareja y genera efectos hermosos sobre nuestro cuadro. Si tienes que sacar una foto, ya sabes: busca una ubicación con luz natural, y el resultado será más efectivo.

2. El encuadre

En muchas fotos sin darnos cuenta incluimos dentro de la escena a objetos o personas que no son de nuestro interés. Asegúrate de captar únicamente lo que quieras que esté dentro de tu foto, y procura evitar todo aquello que pueda quitarle protagonismo o que no funcione como un lindo complemento. Por ejemplo, si estás en una mesa, quita las botellas y otros elementos del medio. Si quieres tomar una fotografía en una plaza, intenta buscar una zona en donde no haya otras personas.

3. No siempre centrado es mejor

Estamos acostumbrados a las fotos tradicionales en donde la persona protagonista está en el centro de escena. A veces, jugar con nuestra imaginación es buena idea. Por ejemplo, si quieres mostrar un paisaje, podrías ubicar a tu sujeto principal en uno de los extremos y darle a tu fotografía un toque especial.