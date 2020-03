$!9 signos de que estás en una relación tóxica

Conozcamos el peligro de tener una relación tóxica y por qué si vives con sufrimiento tu pareja, no es amor.

En muchos casos, las personas que forman parte de vínculos tóxicos no son capaces de darse cuenta y piensan que está bien así. El miedo a estar solas, la necesidad de tener al lado un hombre que “nos cuide”, hace que muchas veces nos perjudiquemos.

El conflicto es moneda corriente

Seguramente estás acostumbrada a que las discusiones sean comunes en tu día a día, pero eso no debería ser “normal”. No existe una sola manera de tener una relación pero discutir todo el tiempo no es saludable en ningún vínculo.