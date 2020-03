$!A estos alimentos los consideramos saludables, pero no lo son

Siempre tratamos de comer sano, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando incluso esos productos nos engañan? Es hora de conocer la verdad para que no te vuelva a ocurrir. ¡Presta atención!

Alimentos light

No solo la etiqueta es mentirosa, sino que el edulcorante es mucho mayor. Para empezar, los productos que dicen 0 grasas en realidad suelen tener otras como grasas trans o saturadas, ¿sabías? Por eso debes leer bien la tabla nutricional. Por otro lado, cuando no tienen azúcar, los edulcorantes se colocan en gran cantidad para endulzar el producto.

Bebidas vegetales

¿Te suenan las bebidas de avena, arroz o soja? Bueno, ya sea que las ingieras y te gusten o que estés a punto de probarlas debe conocer algo. Puede también que hayas dejado la leche porque te caía mal y la suplantaste con esto, pero no es lo mismo. Al igual que sucede con los jugos de frutas, la cantidad de azúcar es muchísimas y se necesitan varios ejemplares para lograr un jugo, así que comes de más y consumes mucha más glucosa de la que deberías, ¿puede creerlo?

Azúcar vegetal

Si intentaste reemplazar el azúcar normal con un azúcar bio o de coco ya debes tomar nota de lo siguiente. No son exactamente los más sanos del mundo. En la búsqueda de alternativas terminamos cayendo en lo mismo. La realidad es que usamos más cantidad y es casi lo mismo, realmente, que usar azúcar común. Lo mismo sucede con la miel que tan rica y nutritiva nos parece, ¿no? No hay al día de hoy evidencia de que endulzar con esto sea mejor que con azúcar, así que ¡ten cuidado!

Barras de cereal

¿Quién no las comió con snack o merienda? Solemos creer que las barras de cereal son nuestras aliadas, pero no es tan así. La mayoría tienen azúcar, sal, harinas y terribles endulzantes que casi que es lo mismo que comer galletitas. Sabemos que esta verdad es terrible, pero es mejor saberlo antes de tiempo. ¿Qué termina pasando entonces? Básicamente toda la fibra, que es lo mejor que podemos consumir para nuestro cuerpo, no es absorbida pero si sucede esto con el azúcar. ¡Terrible!

Con esto no queremos que dejes de comer, pero sí que puedas leer mejor las etiquetas y saber qué cosas comer, para que lleves una vida más saludable y no te engañen.