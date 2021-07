$!A punto de recibir su condena, Allison Mack habló de sus delitos

El caso de Allison Mack dio y sigue dando mucha tela para cortar. La actriz fue mundialmente conocida por su papel de Chloe Sullivan en la serie Smallville, pero en 2018 fue arrestada bajo los cargos de tráfico sexual, conspiración para estos actos y conspiración de trabajo forzado.

Cuando fue detenida, este caso destapó la red de trata que se ocultaba detrás de un supuesto grupo de autoayuda liderado por Keith Raniere. Ahora, próximo a darse a conocer su sentencia, Allison Mack expresó sus disculpas en un artículo publicado por The Hollywood Reporter.

"Ahora es de suma importancia para mí decir, desde el fondo de mi corazón, que lo siento mucho. Me entregué a las enseñanzas de Keith Raniere con todo lo que tenía. Creía, de todo corazón, que su mentoría me estaba llevando a una versión mejor y más ilustrada de mí misma. Le dediqué mi lealtad, mis recursos y, en última instancia, mi vida. Este fue el mayor error y lamento de mi vida. Lo siento por aquellos de ustedes que traje a NXIVM. Lamento haberte expuesto alguna vez a los esquemas nefastos y emocionalmente abusivos de un hombre retorcido. Lamento haberte animado a usar tus recursos para participar en algo que en última instancia fue tan feo. No tomo a la ligera la responsabilidad que tengo en la vida de mis seres queridos y siento un gran peso de culpa por haber usado mal tu confianza, llevándote por un camino negativo", declaró Mack.

El 30 de junio será la sentencia. Se espera una pena que podría ir desde los 15 años de prisión hasta la cadena perpetua.