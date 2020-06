$!¡A Sharon Stone la alcanzó un rayo!

Sharon Stone confirmó recientemente que fue alcanzada por un rayo. La actriz hizo esta confesión en una entrevista con Brett Goldstein, en el podcast Films To Be Buried. Si bien no especificó cuándo vivió esta situación, si agregó que fue un momento muy intenso.

"En casa teníamos nuestro propio pozo y yo estaba llenando la plancha de agua. Tenía una mano en el grifo y otra en la plancha, cuando un rayo cayó en el pozo y vino hacia mí a través del agua. El impacto me lanzó a la otra punta de la cocina y terminé golpeándome con la nevera", relató la actriz de 62 años.

"Quedé atontada. Mi madre estaba allí y me dio un golpe en la cara para que volviera en mi. Me llevó al hospital y estaba muy alterada. Allí me hicieron un electrocardiograma en el que pudo verse toda la electricidad que tenía en mi cuerpo. Fue una locura", agregó.

La actriz recordó que tuvo que realizarse electrocardiogramas durante 10 días corridos para hacer un seguimiento de todas las consecuencias del impacto ¡Vaya susto!