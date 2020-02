$!Abs de acero con esta rutina de ejercicios que puedes hacer en casa

Puede que tener unos abdominales increíbles no sea el sueño de tu vida, pero sí algo que quieras lograr con trabajo y perseverancia, ¿no te parece? Para esto, no es necesario internarse en un gimnasio las 24 horas los siete días de la semana, ¿sabías? La clave está en la constancia y la buena alimentación. Si te interesa hacer una rutina diaria para tus abdominales luzcan increíbles toma nota de estos consejos que te ayudarán a fortalecer esa parte del cuerpo desde la comodidad de tu casa. ¡Es hora de animarse y probar!

Este tipo de plancha, si se realiza tanto de un lado como del otro, ayuda a reforzar las abdominales laterales y, como bonus track, fomenta la fuerza de tus brazos. Buenísimo, ¿no? La idea es que contraigas el abdomen y eleves tu cadera durante 30 a 40 segundos para lograr el efecto deseado. Es muy importante que tu cuerpo este alineado y tus piernas no se vayan para adelante ni para atrás. Se recomienda hacer dos sesiones de un lado y dos del otro.

El truco en este ejercicio está en no exigirse, ¿sabías? Para realizarlo correctamente tu posición debe ser como la de una flexión donde la fuerza del cuerpo la hacen tus brazos. Luego, de manera alternada, debes llevar tu rodilla en dirección al codo. Primero una pierna, luego la otra. Con el tiempo, y la práctica, tus piernas cobrarán otra velocidad y perfeccionarás el ejercicio. Lo ideal es que esta práctica la realices desde 30 segundos hasta un minuto para ver los resultados que quieres. ¡Es hora de probarlo!

¡Este ejercicio es genial para tus abdominales! Puede que cueste un poco al principio, pero no debes desanimarte. Tienes que colocarte boca arriba, con la espalda bien apoyada en el suelo, y elevar los brazos y piernas para poder balancearte como un péndulo. Debes prestar atención para que la fuerza no recaiga en tus glúteos y sí en el abdomen. Cuando logres la posición ideal, debes balancearte con cuidado por alrededor de 30 a 40 segundos.

La posición será la misma que en el ejercicio anterior, así que no te preocupes que no es nada complicado. Debes colocarte boca arriba apoyando toda la espalda en el suelo. ¡Esto es fundamental! Luego debes elevar las piernas y subir una mientras la otra permanece en el suelo e ir alternando. Con el tiempo, si apoyas tus manos debajo de tus glúteos, puedes despegar un poco la espalda del suelo, pero no debes descuidar tus lumbares. El tiempo ideal de este ejercicio es de 40 segundos a un minuto.

Todo esto que te proponemos no hará milagros, ya que, como siempre y para todo, depende de ti. Sólo notarás los cambios que deseas si haces estos ejercicios con constancia y comiendo adecuadamente. Por supuesto, ante cualquier duda debes consultar con un profesional, pero con cuidado y un trabajo continuo notarás la diferencia.