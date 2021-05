$!Activar los frutos secos: por qué debes hacerlo en agua

Los frutos secos tienen poca agua. Se destacan por su alto contenido de proteínas, de grasas, oligoelementos y de vitaminas con muchas propiedades saludables. También tienen una gran cantidad de calorías por lo que hay que consumirlos con prudencia y moderación. Aquí hablamos del proceso de activación en agua.

En este proceso se eliminan sus antinutrientes, que son los compuestos que interfieren en la absorción de determinados nutrientes. Hablamos del ácido fítico, que es el antinutriente que aparece en mayor proporción.

Al activarlos, los antinutrientes quedan en el agua por lo que los minerales, las proteínas, las vitaminas y las grasas estarán mejor dispuestas para su absorción. Esto no quiere decir que si no lo haces tendrás algún peligro, pero no le sacarás el mayor provecho a estos alimentos.

El tiempo de activación varía según el alimento. La quinoa, las semillas, la calabaza y el ajonjolí pueden activarse en un período de 2 a 4 horas.

La linaza se activa de 5 a 7 horas en agua. Las nueces o las almendras, de 8 a 12 horas.

Debes lavarlos con abundante agua primero y luego cubrirlos completamente con agua, dos o tres partes de agua por cada parte de frutos secos.