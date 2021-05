$!Actriz de Game of Thrones y una revelación que sorprendió a sus fans

Natalie Dormer tuvo un gran éxito por su participación en Game of Thrones. La actriz encarnó a Margaery Tyrell, uno de los personajes favoritos de los fanáticos. Y ahora acaba de hacer una revelación que sorprendió a todos sus fans: fue madre, por primera vez, y a los 39 años.

Natalie Dormer confirmó que fue madre

"Es lo perfecto para hacer durante una pandemia. Te embarazas y tienes un bebé", bromeó Dormer en diálogo con Esther Rantzen en su podcast That's After Life. Así las cosas, sus fanáticos conocieron la noticia de primera mano, puesto que Dormer no tiene redes sociales.