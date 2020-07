$!Además de una serie, Scarlet Witch podría tener una película individual

Si hay un personaje al que Marvel le está apostando mucho es el de Scarlet Witch. El personaje encarnado por Elizabeth Olsen tendrá su serie WandaVision, junto a Paul Bettany, en Disney +, pero además estará en la segunda entrega de Dr. Strange: In the Multiverse of Madness.

Pero ahora los rumores indican que Marvel está planificando una película en solitario para Scarlet Witch. Y si bien los detalles de la trama pueden ser escasos en esta etapa, esta cinta serviría para introducir a los X-men y los mutantes.

Hace rato que Marvel está buscando activamente proyectos dirigidos y protagonizados por mujeres, impulsando la diversidad. La entrega de Black Widow, que llegará el 6 de noviembre, es una muestra más de ello, pero también están las cintas de Captain Marvel y ahora llegarían las del personaje de Olsen.