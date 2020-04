$!Ahora puedes ver los videos en directo de Instagram desde tu computadora

El principal problema es que estos contenidos solo puedes verlos desde tu móvil, porque la versión de escritorio de Instagram no permite ver las transmisiones en directo. Pues ahora, gracias a un desarrollador independiente, ya puedes hacerlo.

Ten en cuenta que no es una extensión oficial, por lo que no cuenta con el soporte de Instagram.

Si tienes instalado Google Chrome, deberías buscar la extensión IG Stories for Instagram en la tienda de aplicaciones de Chrome. Ten en cuenta que no es una extensión oficial, por lo que no cuenta con el soporte de Instagram. Sin embargo, funciona perfecto.

Una vez que la encuentres en la tienda, debes presionar el botón Agregar a Chrome. Una vez hecho esto, cada vez que ingreses a la versión de escritorio de Instagram, podrás ver las transmisiones en directo. Si algún usuario está en vivo, solo tendrás que clickear de la misma manera que lo harías en tu teléfono.