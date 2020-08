$!Al igual que con Black Widow, Marvel prepara otra precuela a Endgame con un Avenger original

Marvel aún no ha podido iniciar su fase 4 debido al contexto mundial de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, y pese a que todo indicaba que la empresa estaba dándole salida al equipo original de superhéroes, ahora La Casa de las Ideas está pensando en otra película en solitario de uno de los Avengers iniciales.

Según informa el portal We Got This Covered, Marvel está desarrollando una nueva película en solitario de Hulk y ya inició las conversaciones formales con Universal, con quien comparte los derechos sobre este personaje. Pero la filtración no termina allí. Es que todo indica que la película estará ubicada inmediatamente después de los sucesos de Infinity War y el chasquido de Thanos.

En Infinity War, luego de ser derrotado por el Titán Loco, Bruce Banner no puede volver a convencer a Hulk para aparecer. Es por esto que en la batalla de Wakanda termina participando, pero utilizando el HulkBuster, una de las tantas armaduras de Iron-Man. Sin embargo, para los eventos de Endgame ya vemos a Smart-Hulk, una versión del personaje que fusiona la fuerza sobrenatural de la bestia y la inteligencia del doctor Banner.

La idea de esta película es explicar el contexto en el que Bruce Banner logró fusionar sus dos personalidades para finalmente llegar a ser el personaje que pudimos ver en Endgame. Además, esto nos mostraría mucho más contexto sobre esos 5 años del mundo tras el chasquido de Thanos. Y, por supuesto, también permitiría cameos del equipo original.