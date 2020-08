$!¿Alguna vez lo jugaste? Esto sucede al final del juego del Dino de Google

El juego del Dino de Google es muy famoso. Seguramente alguna vez te ha sucedido que te has quedado sin Internet y allí es cuando, mientras esperas a que se reanude el servicio, Google te pone a disposición este famoso y sencillo videojuego del pequeño T-Rex que debe esquivar cactus y pterodáctilos en una carrera interminable.

Como sucede con muchos juegos del estilo Arcade, el público en general piensa que el juego no tiene un final puesto que no hay demasiado más que hacer que saltar y esquivar obstáculos. Sin embargo, el juego de Google si tiene un final aunque posiblemente no sea lo que esperes.

En efecto, el final del juego del T-Rex es similar al del Pac-Man. En el clásico juego del queso y los fantasmas, el final es cuando se queda pausado, obligándote a reiniciar irremediablemente la partida. En el caso del juego del Dino, al llegar a los 99,999 puntos el contador se reinicia y vuelve a cero, haciendo que debas iniciarlo nuevamente.

Y tú ¿has pasado el suficiente tiempo jugándolo como para llegar hasta este punto?