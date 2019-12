$!¿Alguna vez te sonaste los dedos? Aquí tenemos la explicación detrás

Probablemente no puedas evitar sonarte los dedos... ¡Es que es un sentimiento tan satisfactorio! Hay quienes incluso desarrollan un tic y no pueden parar. Pero no es sólo con los dedos, no, sino con cualquier articulación de tu cuerpo. El cuello y la espalda son los otros dos favoritos de la mayoría de la gente.

Pero, ¿por qué podemos hacer esto? Interesante pregunta. Aquí responderemos eso y mucho más.

La explicación

Las articulaciones permiten que haya una unión flexible entre huesos, o bien entre huesos y cartílagos. Si bien no todas deben tener movilidad, esa característica se aplica a la mayoría de ellas. Hay dos grandes grupos de articulaciones, las sólidas (que suelen tener un movimiento más reducido que las otras y conectan superficies adyacentes entre sí) y las sinoviales (en las que los componentes esqueléticos están separados por una cavidad articular). Estas últimas tienen líquido sinovial, una sustancia viscosa formada por plasma filtrado.

Ahora, la clave está en este líquido que te acabamos de nombrar, así que préstale atención. Esas articulaciones que se caracterizan por su presencia tienen membranas sinoviales, donde naturalmente almacenan la sustancia. Cuando te mueves y tus articulaciones se flexionan, la mecánica hace que la membrana se compacte y la sinovia salga, lo que mantiene a la unión entre huesos lubricada para reducir la fricción. Además, otra función importante que recae en ella es la absorción de un golpe: la sinovia es un fluido no newtoniano (quizá lo conozcas de esos divertidos experimentos que se hacen con avena y agua), por lo que cuando se la somete a ciertos niveles de fuerza, como en un golpe o en un impacto cualquiera, se vuelve bastante más densa, para luego volver a su estado original.