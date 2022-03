Alopecia femenina o pérdida de cabello: un problema que preocupa a las mujeres

Para la mujer el pelo es muy importante y sufrir la caída severa del cabello no solo afecta su salud física sino emocional. La alopecia es una afección caracterizada por la pérdida excesiva de pelo, no sólo en la cabeza si no en el resto del cuerpo, como cejas, pestañas, entre otras zonas.

https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/shutterstock-1134977042_14572746_20200824172027.jpg

Esta patología se clasifica en dos: la cicatrizal, que comprende la caída de pelo producto de una destrucción del folículo piloso. En este caso, el pelo que se pierde no se vuelve a recuperar y es irreversible.

https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/shutterstock-1686899803_14572749_20200824172027.jpg

La no cicatricial es aquella en la que el pelo se cae, pero vuelve a crecer. Por lo tanto no es tan severa como la otra. La alopecia androgenética es la más frecuente en las mujeres y se origina por el envejecimiento. También está la alopecia areata, que es menos frecuente y está asociada al sistema inmunológico y el estrés.

https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/shutterstock-603430373_14572743_20200824172027.jpg

Los especialistas aseguran que existe tratamiento para esta patología femenina, pero que varían de acuerdo a las características de la misma. Se trata de medicamentos específicos para cada problema y diversas técnicas en la zona.