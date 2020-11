$!¿Ambiente o medio ambiente? Cómo se dice

Es que decir "medio ambiente" es redundante o lo que se llama una tautología. Desde el punto de vista lingüístico es un pleonasmo. Sería algo similar a decir "cultura humana", algo que es redundante puesto que no existe ninguna cultura que no sea humana. Lo mismo sucede al decir "sustancia química", porque tampoco existe ninguna sustancia que no sea química.

¿Esto quiere decir que ‘medio ambiente’ es una construcción incorrecta? Lo cierto es que el lenguaje es dinámico y, de hecho, se usa. La Real Academia Española lo incluyó en sus diccionarios, pero no deja de ser una construcción idiomática originada en un error lingüístico de origen.

Para aportar un dato divertido, el escritor argentino Adolfo Bioy Casares escribió en su "Diccionario del Argentino Exquisito" la siguiente definición: "Medio ambiente: pleonasmo que hizo fortuna y llegó a tener secretaría propia".