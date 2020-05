$!Amor propio en la pareja, como cuidarlo

Cultivar el amor propio no es nada sencillo pero sí súper necesario, ¿no te parece? Por eso queremos contarte algunas cosas para que lo practiques sin que esto signifique descuidar al otro. Sin embargo, siempre es importante cuidarte, ¿no?

Si hay algo que deberías proponerte es hacer lo que tú desees y no lo que otros te impongan. Esto sucede mucho en las parejas, en donde lo que parece un acto de amor termina convirtiéndose en un sacrificio. Esto no debería ser así. Una cosa es ayudar, la otra es hacer cosas en contra de tu voluntad. El amor no es obligación, ¡recuérdalo!

El tiempo