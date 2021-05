$!¡Andrew Garfield responde sobre su participación en Spider-Man 3!

Spider-Man es el superhéroe más popular en el mundo según todas las estadísticas. Es por eso que todas las miradas están puestas respecto al estreno de Spider-Man: No Way Home, la tercera cinta del superhéroe dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, en coproducción con Sony.

Es que esta película, tal cual lo confirmó Kevin Feige, abrirá la posibilidad de los multiversos y conectará directamente con WandaVision y con Dr. Strange and the Multiverse of Madness. La cinta se estrenará el 17 de diciembre de este año y han habido muchos rumores. Uno de ellos fue la posibilidad concreta del regreso de otros actores que han interpretado a Spider-Man y ahora el que rompió el silencio fue Andrew Garfield.

Andrew Garfield negó su participación en Spider-Man: No Way Home