$!Antes de Eternals, Angelina Jolie rechazó ser una superheroína

Eternals será la tercera película de la fase cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel y traerá el debut de varios actores y actrices de renombre como Kit Harrington y Angelina Jolie. Sin embargo, esta última no estuvo siempre segura de unirse a este tipo de franquicias.

Es que en una reciente entrevista para CreamOrScream, pudimos saber que previamente rechazó este tipo de papeles.

“Por lo general, no me inclino por las películas de superhéroes o de ciencia ficción. Por lo general, no es lo que busco hacer. Sin embargo, sentí que algo más estaba sucediendo en esta película. Estaba muy impulsada por los personajes. Estos tipos no son Spider-Man, Capitán América o Hulk. Muchos fanáticos incondicionales no sabrán quiénes son los Eternals. Presentarlos a todos a la vez, no es fácil”, dijo la actriz.

Si bien no detalló qué proyecto había rechazado previamente, no es la única que no estaba del todo segura en ser parte de este género, pues Kit Harington también había rechazado ser parte de estas franquicias hasta la llegada de Eternals, donde dará vida a Black Knight.