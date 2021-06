$!Anticonceptivo de emergencia: pros y contras de este método

Su finalidad es la de ser un anticonceptivo de respaldo, ya que no puede utilizarse como método anticonceptivo convencional. Su eficacia es durante las 72 horas pasada la relación sexual y no tienen la capacidad de impedir o finalizar un embarazo ya implantado. Por lo cual, solo deben ser utilizadas de emergencia.

La píldora del día después o anticonceptivo de emergencia es un método utilizado para prevenir embarazos no deseados. Su propósito es impedir que el espermatozoide fecunde al óvulo luego de mantener relaciones sexuales sin protección o por la falla del método anticonceptivo.

Este tipo de métodos no está recomendado para todas las mujeres. Los especialistas señalan que quienes sufren de sobrepeso o alergias a los componentes de la misma, no deben utilizarse sin autorización médica. Por otro lado, no está recomendada en mujeres que se encuentren amamantando ya que podría afectar la salud del bebé.

Las desventajas y contras que tiene este método de emergencia son varias. En varios casos, las mujeres que las consumen, experimentan náuseas, vómitos, dolor de cabeza, sensibilidad en las mamas y dolores en la zona baja del abdomen. A su vez, puede alterar el sangrado menstrual regular y hacerlo más abundante.