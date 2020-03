$!¿Antojo de dulce? 5 alimentos saludables para saciarte

¡No es cierto! Como siempre, el secreto está en llevar una dieta balanceada en nutrientes y cantidades. Nada especifica que dentro de esos parámetros no puedas comer cosas dulces, ¿lo habías pensado? Por eso aquí te traemos algunas opciones saludables que además te quitarán esos antojos.

No hace falta que sea el final de tu día para que tengas un antojo de algo dulce, ¿no es cierto?. Quizás a pleno mediodía, o luego de almorzar, sientes ese fuerte deseo de saborear algo dulce. Pero a veces pensamos que si nos dejamos llevar por esas tentaciones podríamos arruinar una dieta saludable.

Si tienes el deseo de comerlo, pues nadie dice que no puedes hacerlo.

Si tienes el deseo de comerlo, pues nadie dice que no puedes hacerlo. ( )

Si, no te sorprendas, ¿o acaso no te gusta el chocolate?. Si tienes el deseo de comerlo, pues nadie dice que no puedes hacerlo. Pero los expertos te dirán que la mejor opción es escoger un tipo de chocolate más saludable y estar atentos a las porciones. Y la clave está en el porcentaje de cacao: a mayor cantidad, menos azúcares añadidos y menos grasas. Es cierto que al principio pueda parecerte amargo, pero si primero pruebas con uno de 50%, luego subes a uno de 70% y paulatinamente llegas al de 90% acabarás acostumbrando a tu paladar a su sabor.

Crema untable de maní