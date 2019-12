$!Apps saludables: descárgalas y empieza a vivir mejor

El celular se convirtió en una extensión de muestra mano, y si así lo queremos, que al menos sea por una buena razón: que nos recuerde la necesidad de tener una vida más saludable.

Las aplicaciones han evolucionado hasta convertirse en herramientas cada vez más funcionales para el día a día. Si has decidido no postergar más la decisión de embarcarte en una vida saludable y no sabes por cuál empezar te recomendamos algunas que valen la pena. Complementa tus visitas y chequeos médicos con estas apps.

Eso sí: recuerda que la clave de la buena salud está en acudir a especialistas para saber cuál es la dieta indicada para ti, la cantidad y el tipo de actividad física así como otros factores importantes para llevar una vida saludable. Estas son solo herramientas para estimularte en el camino.

1. Aqualert

Beber agua debe convertirse en un hábito, y esta aplicación viene en tu rescate. Al momento de usarla deberás completar algunos datos como género, edad y peso para que la app pueda calcular cuánta agua debes beber. De esta manera se configura cada cuánto tiempo la app te avisa que es hora de hidratarse.

2. Omvana

Hoy en día entendemos a la salud de manera integral, es decir que importa tanto lo físico como lo psíquico, por lo tanto ¿qué mejor que una app que nos ayude a meditar? Lo bueno de esta aplicación es que tiene habilitadas sí o sí 75 sesiones de manera gratuita, lo que permite no siempre repetir la misma hasta que la app se quede sin stock. Además, al tener una duración de 20 minutos las podés llevar a cabo hasta en un break de la oficina. ¿No es genial?