$!Aprovecha el aislamiento y sigue estos consejos para adiestrar a tu perro

Algunas de las medidas que se deben tener en cuenta para comenzar a adiestrar a tu perro son lo que no debemos hacer. Ejemplo de esto es gritar, pegar o regañar a tu perro, ya que el castigo físico o psicológico no sirven de nada. Otra conducta que no debes implementar es el uso de collares para lograr que permanezca en un lugar determinado, esto provocará tristeza en el perro y estrés por estar atado. Por último, es fundamental que desarrolles paciencia para el adiestramiento, debido a que lleva tiempo que el perro aprenda y deberás repetir el entrenamiento varias veces. A su vez, es muy importante que siempre llames a tu mascota de una misma manera y utilices la misma forma para dirigirte a él al momento de dar la orden.

Lo primero que se debe hacer para comenzar el adiestramiento es elegir un lugar físico que sea tranquilo y donde no haya otros perros o distracciones. Se debe tener a mano premios, para darle a tu mascota cada vez que realice un ejercicio que se le ordena, sumado a caricias en modo de felicitaciones, ya que es fundamental que el perro sepa que el dueño está feliz porque lo hizo bien. Por otro lado, cuando el perro no logre el objetivo, simplemente se vuelve a la postura inicial y si falla otra vez, se le dirá no, con voz firme, pero sin gritarlo. De esta manera solo se le marcará que está haciendo algo incorrecto y no recibirá premio.