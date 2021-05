$!Aseguran que el fantasma de Agatha Christie fue visto en un museo británico

Según los propios empleados, además de la aparición han visto como "algo" saca los libros de los estantes, los cierra violentamente y los arroja a velocidades nunca vista. Además, aseguran que objetos que no podrían ser levantados ni entre dos personas, levitan sin razón aparente.

"Vimos algo en el medio de la foto y cuando ajustamos el contraste, vimos claramente a la mujer. Fue un poco sorprendente y bastante espeluznante. Desde el ángulo de la fotografía, parece que está en el piso, casi como si estuviera debajo. No había nadie más presente cuando se tomó la foto, así que no podemos explicarlo. Es un poco misterioso, y parece que no hay otra explicación", explicó William Smith, uno de los guardias testigos.

"He visto volar libros de las estanterías, al menos cuatro veces en el último año. Siempre fueron libros de Agatha Christie", agregó Francesca Ferrara, gerente de la tienda de regalos del museo.

Y tú, ¿crees en las apariciones?