$!¡Así debe ser una ducha perfecta!

A la hora de darte un baño, aquí te damos unos listados para que sea una ducha perfecta, cuidando tu piel y tu cabello ¡Mira!

¡No más de cinco minutos! Ahorrarás agua y es lo mejor para tu piel. Así evitarás que se reseque. No solo agua: usa siempre jabones para eliminar la suciedad, principalmente aquellos con un pH de 5,5 que es un nivel alcalino adecuado para la piel del cuerpo.

No uses agua demasiado caliente: es preferible que esté tibia, a no más de 30°C, porque a temperaturas más altas se reseca la piel o puede cuartearse.

¡Empieza por la cabeza! La suciedad residual quedará en el cuerpo y la quitarás cuando pases el jabón y las cremas. Ten cuidado al refregar, masajea siempre el cuero cabelludo para favorecer su circulación.

¡Limpia las orejas diariamente! Con agua y jabón, evitando que entre agua. Es primordial que lo hagas para evitar que aparezcan hongos ¡Y no esperes para humectar! Hidrata siempre tu piel inmediatamente después de la ducha, con una crema humectante, una vez que te hayas secado completamente.