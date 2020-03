$!Así debes alimentarte para no subir de peso durante el aislamiento

Con el distanciamiento social, los aislamientos preventivos, toques de queda y cuarentenas alrededor del mundo, nuestras rutinas se han visto modificadas. Pero también se modifican algunas cuestiones biológicas que quizás no percibimos.

Al estar en aislamiento, reduces drásticamente el gasto calórico producto de que te mueves mucho menos y tu rutina diaria se ve afectada. Mismo si no entrenas, el simple hecho de moverte de tu casa para ir al trabajo implica un esfuerzo que ahora no haces. Y si no llevas una dieta balanceada y equilibrada, lo más normal es que puedas subir de peso, ¿sabías?

Por eso te recomendamos que, aunque sea en poco espacio, no abandones tu rutina de ejercicios. Pero también tenemos algunos consejos respecto a la alimentación para que te mantengas saludable el tiempo que dure el aislamiento preventivo.



Setea horarios para las comidas