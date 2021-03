$!Así debes limpiar el polvo de cada dispositivo

Cada dispositivo electrónico puede limpiarse individualmente y cada uno requiere de cuidados específicos. Es que si no se tiene el cuidado suficiente, los productos abrasivos pueden dañar las pantallas, estropear las superficies y arruinar el dispositivo.

En primer lugar, y como regla general, desenchufa el dispositivo, quita las pilas o batería y apágalo. Si lo limpias mientras está conectado a la corriente, podrías recibir una descarga. Si la batería no se quita, basta con apagarlo, pero no los desmontes. Si no eres experto, puedes arruinar el dispositivo y no te servirá la garantía.