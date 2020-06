$!Así puedes compartir tu historia de Instagram en tu estado de WhatsApp

WhatsApp e Instagram pertenecen al mismo ecosistema de aplicaciones de Facebook. Desde que la empresa de Mark Zuckerberg las compró, fue agregándole nuevas herramientas y funcionalidades a cada una de las aplicaciones. Posiblemente una de las más populares en Instagram sea la posibilidad de compartir historias.

Las Stories de Instagram han sido un suceso desde su lanzamiento en agosto del 2016. Y desde entonces, se han ido complejizando, permitiendo agregar filtros, juegos, GIFs, reposteos y stickers. Posteriormente, WhatsApp agregó sus estados, que son una funcionalidad bastante similar solo que dentro de la app de mensajería instantánea.



Cómo compartir las stories de Instagram en los estados de WhatsApp

Por el momento no hay una herramienta que permita compartir directamente la Storie de Instagram en WhatsApp, pero esto no quiere decir que no puedas hacerlo. Lo que debes hacer es descargar la historia en tu teléfono móvil y luego subirla como estado en WhatsApp y de esta manera compartir el mismo contenido en ambas plataformas.