$!Así puedes dejar de ver sus publicaciones, sin dejar de seguir a esa persona en Instagram

Quizás te ha pasado que por alguna razón no quieres ver más las publicaciones en Instagram de alguna persona en particular. Sin embargo, no quieres dejar de seguir a esa persona porque quizás es un compañero de trabajo, una amiga de tu pareja o incluso algún familiar. Pues puedes hacerlo de todas maneras, sin apretar el botón de dejar de seguir ¡Mira cómo!

Deberás "silenciar" a este usuario. Debes acceder al perfil que quieres silenciar y apretar en los 3 puntos. Desde allí seleccionarás la opción restringir y elegir lo que más te satisfaga. Incluso si esta persona te deja un comentario, puedes elegir ser la única persona que lo ve.

Y tú, ¿tienes a alguien a quién te gustaría silenciar?