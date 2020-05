$!Así puedes disminuir la ansiedad y sentirte más plena

No decimos que en los momentos de ansiedad es momento de emprender, pero sí de preocupar a la mente con otra cosa. Por ejemplo, nuevos ejercicios de respiración, de meditación, incluso ejercicios físicos. Lo que sea para distraer la cabeza y poner algo nuevo en práctica bastará.

Sin duda no es el momento para ordenar los pendientes, no queremos que pienses más en tus responsabilidades, pero ¿quién dijo que igualmente no se puede ser proactivo? Ordena rincones de tu casa o tu trabajo que requieran atención, puedes hacer listas de cosas que quieras adquirir o probar, lo que sea que te distraiga el tiempo suficiente valdrá la pena.

Un súper spa