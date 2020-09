$!Así puedes mantener y controlar tu peso después de tus 40 años

¿Sabías que tu metabolismo cambia conforme van pasando los años? Precisamente luego de los 40 años, tanto hombres como mujeres son más propensos a subir de peso. Esto se debe a los cambios en el metabolismo por los que el cuerpo comienza a quemar menos calorías luego de los 30 años. Además, después de los 40 hay muchas menos hormonas sexuales y de crecimiento, por lo que el proceso de construir músculo y quemar grasas es mucho más lento.

¿Cuál es la solución? Las dietas por sí solas no van a ayudarte. De hecho, la idea no es mermar la ingesta de nutrientes y de alimentos porque esto va a derivar en la pérdida de músculo. Lo ideal, cómo siempre, es mezclar una alimentación saludable con una buena rutina de ejercicios que eleven el ritmo cardíaco. Un consejo: busca ejercicios divertidos, para que puedas continuarlos en el tiempo y no caer en el aburrimiento propio de las rutinas.

¿Qué puedes hacer para mejorar tu alimentación? Evita picotear entre comidas, busca siempre alimentos de buena calidad, orgánicos, con muchos nutrientes y menos cantidad de calorías. Apuesta por las frutas, las verduras, las carnes magras y los granos.