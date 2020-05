$!Así puedes preparar el First Certificate (FCE) en tu casa

Por eso, si quieres preparar el First Certificate (FCE) por tu cuenta, debes saber que no es imposible. Te requerirá constancia y organización, pero sin dudas que podrás hacerlo en tu casa.

Hay muchos exámenes en el mundo que existen y acreditan tu nivel de inglés. En el caso del First Certificate, marca que tienes un nivel de inglés intermedio alto (B2). Este examen corresponde a la Universidad de Cambridge y solo podrás realizarlo en esta institución.

Es uno de los exámenes que mayor demanda tiene en el mundo, tanto a la hora de solicitar un empleo como a la hora de buscar un estudio de posgrado. Suele ser un requisito en muchas instituciones y te será útil tenerlo.



Primero, comprueba tu nivel de inglés

En la web de la Universidad de Cambridge tienes un test en el que puedes probar tu nivel general de inglés. Este test no sustituye el First Certificate ni sirve para acreditar tu nivel de inglés, pero te servirá para saber donde estás a la hora de empezar a preparar tu examen.



Los libros oficiales

Hay varios libros que sirven para preparar tu exámen, pero sin dudas el que más te servirá es el Objective First for Spanish Speakers Self-Study Pack. Puedes comprarlo online. También es una buena opción el Cambridge First Certificate in English.



Programa tu examen

Lo ideal es que setees una fecha específica para tu exámen, para que te ayude a preparar tu cronograma de estudios. Si pagas la reserva del exámen en una fecha puntual, tendrás tu día y hora en el que sabrás que deberás rendir y te permitirá organizarte a la hora de estudiar.



Ejercicios para complementar el estudio