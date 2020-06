$!Así puedes recuperar un contacto eliminado en WhatsApp

Alguna vez habrás eliminado contactos de tu cuenta de WhatsApp. No importa si lo has hecho accidentalmente o no, quizás eventualmente necesites recuperar ese contacto y realmente puedes hacerlo con unos pasos muy sencillos.

WhatsApp copia los contactos de tu teléfono a la aplicación una vez que la instalas. De hecho, existen varias maneras de encontrar esos contactos dentro de la aplicación sin mucho esfuerzo.

Para recuperar ese contacto eliminado, debes activar la copia de seguridad desde tu dispositivo al momento de descargarla. Luego, debes entrar a tu cuenta de Google en tu computadora y acceder a tus contactos clickeando en los 3 puntos que aparecen en la parte superior derecha de la pantalla. Ahí debes ingresar el nombre del contacto y copiar nuevamente el número. Luego puedes actualizar tus contactos en la app.

Si acaso eliminaste el contacto desde tu teléfono, tan solo debes ingresar a WhatsApp y buscar su nombre en el buscador. Allí encontrarás la copia del contacto y podrás guardarlo nuevamente en tu móvil.