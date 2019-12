$!Así se ven 6 ciudades importantes del mundo desde las alturas

Todo es una cuestión de perspectiva. Cuando recorremos una ciudad a pie observamos detalles, vivimos la ciudad, sentimos el ritmo de sus habitantes, escuchamos el sonido de los vehículos, sentimos y olemos cada uno de los aromas que se desprenden de un local de comidas.

Pero de algo no hay dudas: no conoces del todo una ciudad si no has tenido la posibilidad de apreciarla desde un punto panorámico: un faro, un rascacielos, la cúpula de una iglesia, la cima de un cerro.

Por eso, si aún no has tenido la suerte de viajar por el mundo y vivir en primera persona esta sensación, aquí te traemos algunas de las mejores fotos que puedes encontrar.