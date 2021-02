$!Astrónomo insiste en que Oumuamua es una nave extraterrestre

Abraham Loeb, astrónomo de la Universidad de Harvard, asegura que Oumuamua no es una roca o un cometa, sino que se trata de un objeto de origen artificial y, por ende, extraterrestre. Oumuama es un objeto interestelar que recorre el sistema solar, observado por primera vez en 2017.

Loeb expone su teoría en su libro Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth. En ella asegura que nuestro sistema solar ya ha sido visitado por tecnología de una civilización alienígena avanzada, procedente de una estrella distante.

Se conoce como objeto interestelar a un cometa o un excometa que viaja por el espacio, sin estar sujeto a la gravedad de una estrella. Según Loeb, las observaciones sobre Oumuamua indican que su órbita es demasiado excéntrica y su velocidad es demasiado alta como para ser un objeto originado en nuestro Sistema Solar.