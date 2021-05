$!¡Atención! Estas señales te indican que te excedes en el consumo de hidratos de carbono

Las fuentes más frecuentes de hidratos de carbono son las frutas, los vegetales, los lácteos, los cereales, las nueces, las semillas y las legumbres. Siempre es preferible optar por carbohidratos complejos, integrales y de digestión lenta.

No todas las personas necesitan las mismas cantidades y esto depende de su nivel de actividad, su metabolismo, su edad. Por regla general, lo ideal es una dieta equilibrada que no los elimine de la rutina alimenticia, pero que no tenga excesos.

Qué señales te indican que te excedes en el consumo de carbohidratos

Se te hace imposible bajar de peso, incluso comiendo de forma saludable y haciendo deporte. Esto se denomina meseta de pérdida de peso y puede ser que estés comiendo demasiados carbohidratos simples, de una gran densidad calórica.

Sientes lentitud y cansancio luego de comer. Esto sucede porque tu organismo digiere un carbohidrato simple, la glucosa se libera en el torrente sanguíneo de manera rápida y da una explosión de energía que luego es sucedida por un bajón.

Tienes antojos frecuentes de azúcar. Esto se debe a la liberación de dopamina, una hormona adictiva relacionada al bienestar. Mientras más azúcar comes, más dopamina anhelas.

Problemas en la piel: si tienes brotes repentinos de acné, también puede estar relacionado a la ingesta de alimentos con alto índice glucémico.

¡Presta atención también si tienes hinchazón abdominal constante, repentina y estreñimiento! Estos síntomas también pueden indicar una intolerancia a ciertos tipos de alimentos.