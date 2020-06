$!¡Baby Yoda tiene nombre y un director lo sabe!

Extraction fue una de las películas más promocionadas por Netflix en este 2020. La cinta protagonizada por Chris Hemsworth fue dirigida por Sam Hargrave, que acaba de confirmar que trabajó en la segunda temporada de The Mandalorian. Y, al parecer, conoce una de las informaciones más requeridas por los fans.

En una entrevista con Collider, Hargrave contó que trabajó en las escenas de acción de la segunda temporada de la serie. "Fue una locura. Estaba en el medio de la post-producción de Extraction y mi amigo Colin Wilson, uno de los productores, me llamó. Me dijo que Jon Favreau y su gente estaban buscándome para agregarme a la familia de The Mandalorian", contó Hargrave.

Hargrave contó que no dudó en aceptar la propuesta y que disfrutó muchísimo de la experiencia. Pero además confirmó que Baby Yoda tiene nombre y lo sabe. Es que el personaje al cual la serie se refirió como "The Child" y al que los fans bautizaron como Baby Yoda nunca recibió un nombre oficial.

"Llevo ese secreto, es una carga muy pesada. Pero sí, sé el nombre de The Child", reveló Hargrave.

Y tú, ¿esperas con ansias esta segunda temporada de The Mandalorian?