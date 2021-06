$!Barack Obama asegura que los OVNIs vistos por militares norteamericanos son reales

Hace semanas que todas las noticias en relación a los OVNIs son tendencia. Es que cada vez son más los militares norteamericanos que hablan abiertamente sobre avistamientos. Y ahora Barack Obama ha hecho lo propio.

"No sabemos qué son y no podemos explicar cómo se mueven. Lo que es cierto, y de hecho estoy hablando en serio, es que hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son", dijo el expresidente en una entrevista con The Late Show with James Corden, de la CBS.

“No podemos explicar cómo se mueven, su trayectoria. No tenían un patrón fácilmente explicable. Por eso creo que la gente todavía se lo toma en serio, tratando de investigar y averiguar qué es eso”, agregó.

Por último, bromeó acerca de la existencia de algún laboratorio secreto que investigue la vida extraterrestre: Mira, la verdad es que cuando llegué al cargo pregunté: ‘¿Hay algún laboratorio en algún lugar donde guardemos las muestras alienígenas y las naves espaciales?’ Hicieron un poco de investigación... y la respuesta fue ‘no’”.

Todo indica que en junio saldrá a la luz un informe definitivo sobre los avistamientos militares de los OVNIs.