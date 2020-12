$!¡Bomba en Marvel! Charlie Cox se une a Spider-Man 3 con su versión de Daredevil

Spider-Man 3 busca ser un crossover gigante dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Es que ahora, gracias a filtraciones del periodista Charles Murphy, sabemos que el Daredevil de Charlie Cox también estará en la tercera película en solitario del trepamuros de Tom Holland.

El alter-ego de Daredevil es el abogado Matt Murdock, por lo que se supone que podría ayudar a Peter Parker luego de los eventos al final de Spider-Man Far Frome Home. Tras los dos años luego de la finalización del contrato entre Netflix y Marvel, la Casa de las Ideas ya recuperó los derechos de Daredevil y todos los otros personajes de sus coproducciones, por lo que no es de extrañar que próximamente también veamos a las versiones de Iron-Fist, Luke Cage, Jessica Jones, The Punisher o los mismísimos Defenders.

De todas formas, la llegada de Cox no es la única novedad. Ya está confirmado que Alfred Molina también estará en esta película, repitiendo el papel de Dr. Octopus que hizo en la Spider-Man 2 de 2004, dirigida por Sam Raimi.