$!¡Bombazo! Primer vistazo al nuevo Batmovile que manejará Robert Pattinson

El director de The Batman, Matt Reeves, reveló más detalles de la nueva película del caballero oscuro, que se estrenará en junio 2021. Desde su cuenta de twitter dio un primer vistazo oficial al batmovile, lo que generó un gran revuelo entre los fanáticos. La publicación superó los 78 mil RT en menos de 20 horas.

Reeves compartió 3 imágenes de la nueva versión de este auto del hombre murciélago, que tiene un look más modesto que las versiones de Cristopher Nolan y Zack Snyder, que parecían más bien adaptaciones de tanques de guerra. En esta ocasión, el auto se asemeja más a un Lamborghini y hasta algunos fanáticos bromearon y aseguraron que el coche estaba sacado de alguna de las entregas de Rápido y Furioso. Además del batmovile, se ve por primera vez a Pattinson de cuerpo entero y con el traje completo.

The Batman contará también con Zoë Kravitz, como Catwoman (Gatúbela); Paul Dano, como The Riddle (El Acertijo); Colin Farrell, como The Penguin (El Pingüino), Jeffrey Wright, como James Gordon; Andy Serkis, como Alfred Pennyworth; y John Turturro, como Carmine Falcone.