$!¿Cambia el estreno de Black Widow?

No hablamos de fechas, pero si de modalidad de estreno. Es que la situación en Europa no parece tener respiro y no hay muchas expectativas de que las salas puedan estar abiertas al tope para mayo, por lo que en Marvel Studios están pensando seriamente en un estreno en simultáneo en algunas salas y en la plataforma de Disney +, como ya hizo Disney con Mulan.

Marvel no tiene mucho margen para seguir posponiendo el estreno de esta película, puesto que para julio ya tiene programado el estreno de Shang-Chi and the Legend of Ten Rings. Además, con WandaVision transmitiéndose y el cronograma de las series, la película no puede correrse mucho más para no alterar la historia macro que se está construyendo.

El formato, además de ser similar al de Mulan, es algo que ya experimentarán otras empresas. Warner Bros ya anunció que todos sus estrenos del 2020 serán llevados al cine, donde haya salas abiertas, y al mismo tiempo a la nueva plataforma de HBO Max.