$!Charlas íntimas para una relación sexual respetuosa y beneficiosa para ambos

Es muy importante en una relación que puedas decir qué sientes, por eso te contamos algunas cosas importantes que sirven para charlar con el otro cuando estás en pareja.

Disfunción sexual

Si alguno de los dos tiene una disfunción sexual puede que pienses que es un tema demasiado sensible para hablar, pero no debería ser así. Problemas como la eyaculación precoz o el vaginismo tienen solución, pero sobre todo a nivel pareja la tienen si se discute al respecto y se respeta al otro. Por lo tanto, no tengas miedo a plantear tus interrogantes con el otro.

El sexo

Que quieras o no quieras tener sexo todos los días no debería ser un problema, debería ser algo sobre lo que te puedas expresar sin miedo a lastimar al otro. Por eso, es normal que pases fases donde haya más deseo que otras, pero si lo hablas con el otro se puede llegar a un acuerdo sobre qué hacer para que ambos estén bien con la decisión.

El humor

Puede que, por muchísimos motivos, no estés de buen humor en general y tampoco para tener sexo. Es normal, no debes sentirte mal. Simplemente basta con contarlo para que el otro sepa lo que está pasando, pero bajo ningún punto de vista debes obligarte a hacer cosas que no quieras.

Los límites

Probar cosas nuevas no es para todo el mundo y es súper respetable. Por lo tanto, ya sean cosas sexuales o de la vida cotidiana tienes todo el derecho de negarte si no quieres hacerlo. Obviamente, para no herir susceptibilidades lo mejor es comentarlo con el otro para que sepa por qué lo decidiste y por qué no debería forzarte a hacer algo que no quieres, ¿no te parece?

El tiempo