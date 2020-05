$!Charlie Cox habló sobre la posibilidad de una 4 temporada de Daredevil

La serie Daredevil que co produjeron Marvel y Netflix fue la que, sin dudas, más éxito tuvo dentro de las que la Casa de las Ideas hizo para la plataforma de streaming. Y mucho tuvo que ver Charlie Cox, el actor que encarnó a Matt Murdock y a su alter-ego, el hombre sin miedo.

Cox intepretó a Daredevil en 3 temporadas individuales y también en el crossover The Defenders (Los Defensores), junto a otros icónicos personajes como Iron-Fist, Luke Cage y Jessica Jones. Y ahora fue el actor el que se refirió a las chances de volver para realizar una 4 temporada, aunque las noticias no son nada alentadoras para los fanáticos.

"No siento que vaya a haber una nueva temporada y no sé por qué no lo siento así. No me han dado ninguna razón para creer eso y creo que tal vez estoy tratando de protegerme, desde un punto de vista cínico, porque nada me gustaría más que volver a hacerlo", expresó Cox, en una entrevista con ComicBook.