$!Chloé Zhao revela pista sobre una de las escenas post créditos de Eternals

Como seguramente sabes, todas las películas del Universo Cinematográfico de Marvel tienen escenas post-créditos. Y Eternals no ha sido la excepción. Y ahora, la directora Chloé Zhao reveló una pista fundamental sobre una de ellas.

¡Si aún no has visto Eternals, no sigas leyendo! En una de las escenas post-créditos vemos a Harry Styles como Eros, el hermano de Thanos y un ingreso más que impresionante al UCM, porqué seguramente lo veremos en más películas. Pero el detalle tiene que ver con la segunda escena.

En ella vemos al personaje de Kit Harrington, Dane Whitman, a punto de tomar una espada. Es que Harrington terminará siendo Black Knight, un personaje de Marvel que lleva la espada de ébano, la que se hace más fuerte con más muertes, pero que acarrea una maldición: hace que su portador necesite, cada vez más, asesinar personas.

Es en ese momento, cuándo está por tomar la espada, que se escucha una voz en off que dice: "¿Seguro está listo para eso, señor Whitman?". Y ahora, gracias a Chloé Zhao, sabemos quién es esa voz.

“Era la voz de uno de mis superhéroes favoritos, el Sr. Blade en persona. ¡Blade, Blade, Blade, sí! Simplemente tendrán que esperar. Yo no sé qué están haciendo con la película, pero Mahershala es un tesoro. Será épico”, aseguró en una entrevista.

¡Así las cosas, es el debut de Mahershala Alí en el UCM! El actor interpretará al vampiro cazador y acaba de hacer su ingreso. Su película en solitario está planeada para octubre del 2022.