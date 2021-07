$!Cinco causas del colesterol alto

La baja ingesta de alimentos que contienen grasas saludables aumenta las grasas saturadas, que tienden a aumentar el colesterol malo en la sangre. Por otro lado, el consumo de alimentos que tienen grasas saturadas y trans, como carne, alimentos fritos y dulces, también provocan un aumento significativo del colesterol.

Otra causa importante es la falta de actividad física, ya que el sedentarismo no permite que el cuerpo elimine las grasas malas. También, no consumir alimentos ricos en fibra, como verduras, frutas y semillas, favorece al aumento del colesterol. Con respecto al colesterol alto por genética, los especialistas señalan que debe indicarse un tratamiento adecuado, ya que en estos casos no depende solo de la alimentación.